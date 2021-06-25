Küçükçekmece'de kadın 3'üncü kattan atladı, başka çatıya düştü

Küçükçekmece'de, iddiaya göre eşiyle problem yaşayan bir kadın çatıya çıkıp atladı.

Küçükçekmece'de, iddiaya göre eşiyle problem yaşayan bir kadın çatıya çıkıp atladı. Ancak kadın başka binanın çatısına düşüp yaralandı. Olay yerinde arbede çıkarken, kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan bir kadın çatıya çıkıp atlamak istedi. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, aşağıya atladı. Ancak kadın başka binanın çatısına düştü. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kadının atlama çalıştığı sırada vatandaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle arbede çıktı. Tarafların birbirine yumruklarla girdiği o anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı