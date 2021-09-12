Küçükçekmece'de kaçak sigara taşıyan otobüs firmasına baskın - Haberler
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Küçükçekmece'de kaçak sigara taşıyan otobüs firmasına baskın

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel
Küçükçekmece'de kaçak sigara taşıyan otobüs firmasına baskın

Küçükçekmece'de, yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün taşıdığı tespit edilen bir otobüs firmasının yazıhanesine baskın yapıldı.

Küçükçekmece'de, yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün taşıdığı tespit edilen bir otobüs firmasının yazıhanesine baskın yapıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir otobüs firmasının, başka illerden kaçak sigara ve tütün getirerek buradaki yazıhanede satış yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçak tütün konusunda özel eğitimli polis köpeğinin tepki vermesi üzerine yazıhaneye baskın düzenleyen ekipler, arka tarafta bulunan depoda kaçak sigara ve tütün saklandığının tespit etti.

Yapılan aramalarda, 10 bin 840 paket kaçak sigara ile 7 bin 500 adet içi tütün doldurulmuş sigara kağıdı ele geçirildi.

Baskın sırasında gözaltına alınan 1 kişi hakkında da adli işlem uygulandığı bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Küçükçekmece'de kaçak sigara taşıyan otobüs firmasına baskın - Haberler
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