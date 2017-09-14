Küçükçekmece'de Kaçak Sigara Operasyonu

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir iş merkezine kaçak sigara operasyonu düzenledi. İş merkezindeki 30'a yakın iş yerine yapılan baskında binlerce karton kaçak sigara ele geçirildi. Polis operasyon sırasında sigaraların saklandığı bazı zulaları böyle buldu.



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 10.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'ndeki bir iş merkezine kaçak sigara baskını düzenledi. Operasyona özel harekat ve çevik kuvvet polisleri de destek verdi. 150 polisin katıldığı operasyon sırasında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş merkezinde arama başlatırken özel harekat ve çevik kuvvet polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.



İş merkezindeki 30 ayrı iş yerine düzenlenen baskında binlerce karton kaçak sigara ele geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı. Detaylı arama yapan polis ekipleri sigaraların saklandığı bazı zulaları da buldu. Gizli bölmeler balyozlarla kırılarak kaçak sigaralar ele geçirildi.