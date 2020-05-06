Küçükçekmece'de kaçak nargile tütünü operasyonu: 1 gözaltı

KÜÇÜKÇEKMECE 'de polis tarafından bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 500 Bin lira olan 1,5 ton kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE 'de polis tarafından bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 500 Bin lira olan 1,5 ton kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yarımburgaz Mahallesi 4. İnönü Caddesi üzerinde bulunan kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü üreten imalathaneye baskın yaptı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

YAKLAŞIK 1,5 TON KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİDepoda yapılan aramada, piyasa değeri 500 Bin lira olan 1,5 ton kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü, 200 adet nargile etiketi, 3 adet elektronik terazi, 2 adet elektronik paketleme makinesi, 1 adet tütün kıyma makinesini, 1 adet metal ocağın yanı sıra, 5 adet tüp, 40 litre gliserin, 21 adet 30 litrelik boş bidon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 1 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA