Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
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Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon Menekşe plajında yapılan operasyonda 5 ton midyeye ele geçirilirken, 6 kişiye toplam 33 bin 270 lira idari para cezası uygulandı.

Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon

Menekşe plajında yapılan operasyonda 5 ton midyeye ele geçirilirken, 6 kişiye toplam 33 bin 270 lira idari para cezası uygulandı.

İSTANBUL - Küçükçekmece'de Menekşe Plajı'nda kaçak midye avcılığına yönelik düzenlenen operasyonda 5 ton midye ele geçirilirken, 6 kişiye toplam 33 bin 270 lira para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Küçükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, İBB Zabıta Başkanlığı Komuta Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personellerinden oluşan 22 personel ve 3 bot ile kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Küçükçekmece'de Menekşe Plajı'nda gerçekleştirilen denetimlerde 5 ton midyeye ele geçirilirken, 6 kişiye toplam 33 bin 270 lira para cezası uygulandı. Öte yandan denetimlerde el konulan 5 ton midyenin canlı olduğu için doğal yaşam alanları olan denize atıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de kaçak midye avcılığına operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zöhre Alagöz

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