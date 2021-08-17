Küçükçekmece'de İSKİ'ye pankartlı tepki
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Küçükçekmece'de İSKİ'ye pankartlı tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de İSKİ'ye pankartlı tepki Vatandaşlardan İSKİ'ye 'çalışmıyor' pankartıyla tepki Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde gürültü gerekçesiyle mazgalı değiştiren İSKİ ekipleri, beton dökmeden yarım bıraktı.

Küçükçekmece'de İSKİ'ye pankartlı tepki

Vatandaşlardan İSKİ'ye 'çalışmıyor' pankartıyla tepki

İSTANBUL - Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde gürültü gerekçesiyle mazgalı değiştiren İSKİ ekipleri, beton dökmeden yarım bıraktı. Bununu üzerine çevredeki esnaf, 'Dikkat çökebilir, İSKİ çalışmıyor' pankartı asarak tepki gösterdi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine gürültüye sebep olan mazgalı değiştirdi. Yapılan kazı çalışmalarının ardından yeni mazgal yerleştirildi. Ancak etrafı doldurulmayan mazgal çukur şeklinde kaldı. Trafiğin yoğun olduğu caddede hem kaza riski doğarken, hem de eskisinden daha fazla gürültüye sebep oluyor diye vatandaşlar tepki gösterdi.

Yapılan yarım çalışmaya vatandaşlar pankart yazarak tepki gösterdi. Çevredeki esnaf, 'Dikkat çökebilir, İSKİ çalışmıyor, mahalle sakinleri" diye yazılı bir pankart astı.

Duruma tepki gösteren ve esnaflık yapan Esat Gürcü, "Bir haftadır bu durumdayız. Ben burada esnafım, baklavacı dükkanım var. Burada ses oluyor, tabela koyduk ama o da kırıldı. Burada belediye otobüsü geliyor, zor geçiyor kaldırıma çıkıyor, ışıklarda zor durdu. Bir haftadır burayı bir türlü düzeltmediler. Büyükşehir'i aradık, İSKİ'yi aradık her yeri aradık, ilgilenen yok. Mahalle sakinleri binadaki kimse uyuyamıyor gece sesten. Biz bunu koymazsak, millet uyuyamıyor. Bunu koyduk, bu da kırıldı" diye konuştu.

Küçükçekmece'de İSKİ'ye pankartlı tepki
Küçükçekmece'de İSKİ'ye pankartlı tepki
Küçükçekmece'de İSKİ'ye pankartlı tepki
Küçükçekmece'de İSKİ'ye pankartlı tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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Küçükçekmece'de İSKİ'ye pankartlı tepki - Haberler
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