KÜÇÜKÇEKMECE'DE İSKİ ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI

KÜÇÜKÇEKMECE'de, İSKİ ekipleri sokakta çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de, İSKİ ekipleri sokakta çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı. Sokakta kısa süreliğine panik yaşanırken, olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Okul Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde sokakta çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri doğalgaz borusunu patlattı. Sokakta kısa süreliğine panik yaşanırken, olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şeritle kapatarak güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri de doğalgazı keserek borunun onarımını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı