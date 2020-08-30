Küçükçekmece'de "iki otomobil ateşe verildi" iddiası polisi alarma geçirdi
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Küçükçekmece'de "iki otomobil ateşe verildi" iddiası polisi alarma geçirdi

İSTANBUL/DHA Küçükçekmece'de gece saatlerinde iddiaya göre park halinde duran iki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Küçükçekmece'de
30.08.2020 05:21 | Son Güncelleme: 30.08.2020 05:24

İSTANBUL/DHA Küçükçekmece'de gece saatlerinde iddiaya göre park halinde duran iki otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Mahalle sakinleri komşularının yanan araçlarını görünce bidonlarla ve hortumla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. 

Olay Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Piri Reis Sokak üzerinde park halinde duran 2 otomobili ataşe verdi. Olay gerçekleştiren kişi yada kişiler kaçarken otomobillerden alevler yükseldi. Mahalle sakinleri komşularının yanan araçlarını görünce önce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra da bidonlarla ve evinden çektiği hortumlarla yanan araçları söndürmek için yardıma koştu. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem alırken mahalle sakinleri ve araç sahiplerinden olayla ilgili bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, her iki otomobili de bir süre kontrol etti. Polis ekipleri de ön ve arka kısımları yanan otomobillerde olay yeri çalışması yaptı.  

KİMİLERİ KOVALARLA KİMİLERİ DE HORTUMLARLA MÜDAHALE ETTİK

Olayın yaşandığı sokakta oturan Osman Yıldız isimli bir kişi, "Biz de bilmiyoruz, olay 03.30'da oldu. Biz uykudaydık, sese uyandık. Balkona çıktık baktık, ikisinin de ön tarafı motor kısmı tutuşmuş. Mahalleli olarak hepimiz yardıma koştuk. Kimi kovalarla kimi hortumlarla müdahale edildi" dedi 

ARAÇLARIN YANMA ANLARI CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜNDE 

Yanan araçların görüntüsü bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobillerin ön ve arka kısımlarından alevler yükselirken, mahalle sakinlerinin de panik içinde yanan araçları söndürmek için çaba sarf ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

(fotoğraflı)

 


Kaynak: DHA

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