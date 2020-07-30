Küçükçekmece'de iki katlı binanın çatısında yangın Küçükçekmece'de iki katlı binanın çatısında yangın Küçükçekmece'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Küçükçekmece'de iki katlı binanın çatısında yangın

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Küçükçekmece Halkalı Merkez Göl Sokak içerisinde bulunan iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyen yangın bütün çatıyı sararken, sokak içerisinde vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan yangın sırasında meraklı vatandaşların sosyal mesafe kuralını ve maske kuralını unutmaları dikkat çekti.

Kaynak: İHA