Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI
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Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI

17.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:19
Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI

Edinilen son dakika haberine göre Cemal YURTTAŞ / Küçükçekmece'de aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile arasında silahlı bıçaklı kavga çıktı.

Cemal YURTTAŞ/

Küçükçekmece'de aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile arasında silahlı bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi silahla yaralanırken 2 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 13.30 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi, 1. Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre aralarında husumet bulunan 2 aile arasında önce tartışma ardından da silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan kavgada 1 kişi silahla yaralanırken, 2 kişi de bıçakla yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri de çağırıldı. Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştığı öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri inceleme yaparken yerlerde çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü-------------------Olay yerinde görüntüPolis ekiplerinden görüntüGözaltına alınan 1 kişi

Genel ve detaylar 


Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI
Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI
Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI
Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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