Küçükçekmece'de İETT otobüsüyle kamyonun çarpışma anı kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'de dün İETT otobüsü ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE 'de dün İETT otobüsü ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede hızlı ilerleyen İETT Otobüsü, sürücüsünün sola dönüş yapmaya çalıştığı kamyona çarptı. Kaza sırasında otobüs içerisinde yolcu bulunmadığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA İETT Otobüsü ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddeden sola doğru dönüş yapılan kamyonla arkasından hızla gelen İETT otobüsünün çarpıştığı görülüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı