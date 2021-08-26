Küçükçekmece'de İETT otobüsünden inmeye çalışırken düşen kadın yaralandı
Küçükçekmece'de hareket halindeki İETT otobüsünden inmeye çalışırken düşen kadın yaralandı.
Küçükçekmece'de hareket halindeki İETT otobüsünden inmeye çalışırken düşen kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün öğle saatlerinde Cennet Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde ilerleyen 89A numaralı İETT otobüsündeki Ş.A., açık olan orta kapıdan inmeye çalıştı.
Otobüsün hareket halinde olması nedeniyle dengesini kaybeden kadın, yola düştü. Yaralanan kadının, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Bu adada, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüsün yoldaki kasis nedeniyle yavaşlaması, kadının da orta kapıdan inerken yola düşmesi yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok