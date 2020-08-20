KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜ REFÜJDEKİ AĞACA BÖYLE ÇARPTI Küçükçekmece'de sabah saatlerinde garaja giden ve içinde yolcu olmayan İETT otobüsü kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarptı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde garaja giden ve içinde yolcu olmayan İETT otobüsü kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaca çarptı. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza saat 07.45 sıralarında Küçükçekmece Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşandı. İçinde yolcu bulunmayan ve garaja giden 34 GA 2770 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü iddiaya göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü zarar görmezken, çarpmanın etkisiyle otobüste hasar oluştu. Yıkılan ağaç ise otobüsün altında kaldı. Bir süre refüjde kalan otobüs şoför tarafından karşıdaki sokağa alındı. Kazanın etkisiyle otobüsün camlarının kırıldığı ve bazı bölümlerde hasar oluştuğu görüldü. Şans eseri içinde yolcunun olmadığı otobüsün kaza anı bir siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntüsünde İETT otobüsünün yolda kayarak, refüje çıkma anları yer alıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA