Küçükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

Taylan ERGÜN / KÜÇÜKÇEKMECE'de motorunda yangın çıkan İETT otobüsü alev alev yandı.

Taylan ERGÜN/ KÜÇÜKÇEKMECE'de motorunda yangın çıkan İETT otobüsü alev alev yandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Küçükçekmece İkitelli Parseller Mahallesi'nde akşam saatlerinde İETT otobüsünün motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında otobüsün arka tarafını alevler sardı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı