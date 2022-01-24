İçi dolu yolcu minibüsü kaydı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı, yolcu minibüsü kaydı.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de ani bastıran kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Trafiğin durma noktasına geldiği yollarda, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Halkalı Meydanda kar nedeniyle araçlar gidemeyince bir süre kontak kapattı. Kanarya Mahallesinde bir yolcu minibüsü rampadan yukarı çıkamadı. Kayan minibüsten yolcular son anda dışarı çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, tuzlama çalışmalarının ardından minibüs kaydığı yerden çıkarılırken, Halkalı'da yol açılarak sürücüler yoluna devam etti.

(Medeni Topaloğlu/ İHA)

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