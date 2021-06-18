Küçükçekmece'de Hünerli Kadınlardan El Emeği Sergisi
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Küçükçekmece'de Hünerli Kadınlardan El Emeği Sergisi

Küçükçekmece'de Hünerli Kadınlardan El Emeği Sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı üreticileri ve Kadın Eşitlik Merkezi'nde eğitim alan kadınların hazırladığı el emeği ürünler, sergide bir araya getirilerek Küçükçekmecelilerin beğenisine sunuldu.

Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı üreticileri ve Kadın Eşitlik Merkezi'nde eğitim alan kadınların hazırladığı el emeği ürünler, sergide bir araya getirilerek Küçükçekmecelilerin beğenisine sunuldu.

Bir yıllık emeklerinin ürünleri sergileniyor

İnönü Mahallesi'ndeki Kadın Eşitlik Merkezi'nde açılan sergi, birbirinden güzel el sanatı ürünlere ev sahipliği yapıyor. Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açılan Türk İşlemeleri, Hesap İşi, Mefruşat, Antep İşi Maraş İşi, Basit Nakış iğneleri, Pike Dikimi branşlarındaki kurslarda yıl boyunca eğitim alan kadınlar, bir yıllık emeklerinin ürünlerini bu sergide bir araya getirdi.

Kursiyer Zeliha Gürbak: Hiçbir şey bilmezken, çeyiz mağazalarına sipariş almaya başladım

El sanatı kurslarına 4 yıldır devam eden Ev Hanımı Zeliha Gürbak, "Aslında buraya başladığımda dantel dışında el sanatlarına dair hiçbir şey bilmiyordum. Burada makine nakışları ve Maraş işini öğrendim. 4 yıldır el sanatları kursuna devam ediyorum. Şuan geldiğim noktada bir çeyiz mağazasına sipariş yapıyorum. Hem sosyalleşiyoruz, hem ev ekonomimize katkı sağlıyorum. Kurslara haftanın 2 günü geliyorum ama 5 günü de gelmek isterim olsa. Çünkü güzel ve eğlenceli vakit geçiriyoruz burada. Başkanımız Kemal Çebi'ye bu imkanı verdiği için teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de Hünerli Kadınlardan El Emeği Sergisi
Küçükçekmece'de Hünerli Kadınlardan El Emeği Sergisi
Küçükçekmece'de Hünerli Kadınlardan El Emeği Sergisi
Küçükçekmece'de Hünerli Kadınlardan El Emeği Sergisi
Küçükçekmece'de Hünerli Kadınlardan El Emeği Sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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