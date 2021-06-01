Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı
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Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de evden hırsızlık yapan iki şüpheli, motorize ekiplerinin denetimi sırasında kaçarken yakalandı.

Küçükçekmece'de evden hırsızlık yapan iki şüpheli, motorize ekiplerinin denetimi sırasında kaçarken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı motorize ekiplerin, önleme faaliyetleri kapsamında, Cennet Mahallesi'nde şüphelenip durdurmak istedikleri iki şahıs kaçmaya başladı.

Kovalama sonucu şahıslardan birisini yakalayan ekiplerce, şüphelilerin boş bir arsaya attıkları sırt çantasında yapılan incelemede, 2 eldiven, 4 tornavida, İngiliz anahtarı ile hırsızlık sonucu ele geçirildiği değerlendirilen ziynet eşyaları bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin telefonuna gelen konum üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinin yakınında kaçış istikametinde çalışır vaziyetteki bir aracın beklediğini gördü.

Araçtaki şahıs ile şüphelilerin birlikte hareket ettiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin bir apartman dairesinden hırsızlık yaparak söz konusu ziynet eşyalarını çaldıkları belirlendi.

Şüpheliler M.B. ile H.N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı
Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı
Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı
Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi iki kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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