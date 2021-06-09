Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada
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Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada

Küçükçekmece'de hırsızlık girişimi kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Küçükçekmece'de kargo şubesine girmeye çalışan maskeli 3 şüpheli, alarmın çalmasıyla bir şey çalmadan kaçtı.

İstanbul Küçükçekmece'de kargo şubesine girmeye çalışan maskeli 3 şüpheli, alarmın çalmasıyla bir şey çalmadan kaçtı. Şüphelilerin hırsızlık girişimi kameralara yansıdı.

Olay, geçen Cuma günü gece saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maskeli 3 şahıs, 34 BLT 044 plakalı beyaz otomobille sokağa geldi. Maskeli şahıslar önce etrafı gözetledi ardından kargo şubesinin olduğu dükkana girmeye çalıştı. Kepengi kırmayı başaran hırsızlar, daha sonra iç kapıyı açmaya çalıştı. Yaklaşık 4 dakika süren hırsızlık girişiminde alarmın çalmasıyla komşular bağırmaya başladı.

Komşular, olayı fark ederek polise haber verdi. Komşuların bağırması ve alarmın çalmasıyla içeri giremeyen hırsızlar, polis gelmeden olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Maskeli şahısların hırsızlık girişimi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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