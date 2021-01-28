KÜÇÜKÇEKMECE'DE HER AKŞAM AYNI GÖRÜNTÜ; TERS YÖNDEN GİRİYOR TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE HER AKŞAM AYNI GÖRÜNTÜ; TERS YÖNDEN GİRİYOR TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR

28.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:33
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HER AKŞAM AYNI GÖRÜNTÜ; TERS YÖNDEN GİRİYOR TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR

KÜÇÜKÇEKMECE'deki yan yoldaki yoğunluktan kaçmak için geri gelerek ya da tam dönüş yaparak ana yola katılan sürücüler, trafiği tehlikeye sokuyor, kazalara davetiye çıkarıyorlar.

KÜÇÜKÇEKMECE'deki yan yoldaki yoğunluktan kaçmak için geri gelerek ya da tam dönüş yaparak ana yola katılan sürücüler, trafiği tehlikeye sokuyor, kazalara davetiye çıkarıyorlar.

Özellikle akşam saatlerinde Avcılar yönünde trafiğin yoğunlaşmaya başlaması ile birlikte yan yolda adım adım ilerleyen sürücülerden bazıları, Küçükçekmece Köprüsü'nün hemen girişindeki nispeten trafiğin daha açık olduğu D-100 karayoluna, bağlantı noktasından kuralları hiçe sayarak giriyor. Bazıları tam dönüş yaparak bazıları geri giderek D-100 karayoluna giriyor,  yan yola girmek isteyenlerin de önlerini tıkıyorlar. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmayan kural tanımaz sürücüler  trafiği tehlikeye düşürüyor, kazalara davetiye çıkarıyorlar. Tek yönlü yan yola girmek istediği sırada karşıdan ters yönde gelen araçları gören bir sürücü,  akaryakıt istasyonuna gitmek için bu yola girdiğini belirterek, diğer sürücülere tepki gösterdi. Benzer görüntülerin özellikle sabah saatlerinde yolun diğer karşı tarafında da sık görüldüğü ifade edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE HER AKŞAM AYNI GÖRÜNTÜ; TERS YÖNDEN GİRİYOR TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HER AKŞAM AYNI GÖRÜNTÜ; TERS YÖNDEN GİRİYOR TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HER AKŞAM AYNI GÖRÜNTÜ; TERS YÖNDEN GİRİYOR TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HER AKŞAM AYNI GÖRÜNTÜ; TERS YÖNDEN GİRİYOR TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR
KÜÇÜKÇEKMECE'DE HER AKŞAM AYNI GÖRÜNTÜ; TERS YÖNDEN GİRİYOR TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKUYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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