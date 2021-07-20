Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti

Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir grup vatandaş göl kenarında çocuklarına doğum günü partisi düzenledi.

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir grup vatandaş göl kenarında çocuklarına doğum günü partisi düzenledi. Parti sırasında kullanılan havai fişekler kontrolden çıkınca, vatandaşlar büyük panik yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece'de bir grup vatandaş çocuklarına göl kenarında doğum günü partisi düzenledi. Çocukları için sahili balonlarla süsleyen grup uzun süre eğlendi. Bir süre sonra sahilde havai fişek fırlatan grup sahilde büyük korkuya neden oldu. Grubun attığı havai fişekler kontrolsüz bir şekilde patlayarak vatandaşların üzerine geldi. Sahilde büyük bir korkuya paniğe neden olan bu olayın ardından vatandaşlar ile grup arasında kavga çıktı. Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar tarafından balonlar patlatılarak grup diğer vatandaşlar tarafından sahilden çıkartıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı! O anlar güvenlik kamerasında
Sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı! O anlar güvenlik kamerasında
Buna yürek dayanmaz! Çocuğunu tavana asarak döven vicdansız, gözaltına alındı
Buna yürek dayanmaz! Çocuğunu tavana asarak döven vicdansız, gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Neslihan Atagül Erkan Petekkaya
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece'de göl kenarında havai fişek dehşeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 11:36:41. #1.14#

title