KÜÇÜKÇEKMECE'DE GİYİM KUMBARASINDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de üniversite öğrencilerine burs verilmesi amacıyla yerleştirilen tekstil kumbaralarından birinde mahsur kalan sahipsiz Kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği geri dönüşüm ve sıfır atık projeleriyle çevre koruma bilincini arttırmayı hedefleyerek 350 ayrı noktaya ikinci el giysi kumbarası yerleştirdi. İnönü Mahallesi Tandoğan Sokak'taki ikinci el giysi kumbarasından gelen sesler üzerine içine kedi girdiği anlaşıldı. Kedi, giysi kumbarasının içinden çıkamayınca mahalleli itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye mahsur kalan kediyi kurtarmak için kilidi kesmekten başka çare bulamadı. Kilidin kesilmesiyle açılan kumbaranın içinden mahsur kalan kedi çıkarak hızla uzaklaştı.