Küçükçekmece'de geri geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüler
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Küçükçekmece'de geri geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüler

Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR - Haberler | Güncel
Küçükçekmece'de geri geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüler

100 Karayolu'nda yoğun trafikten kurtulmak için geri geri giderek yan yola giren, kendilerini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin o anları kameralara yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE  D-100 Karayolu'nda yoğun trafikten kurtulmak için geri geri giderek yan yola giren, kendilerini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin o anları kameralara yansıdı.

Küçükçekmece D-100 karayolu Florya istikametinde polis ekipleri uygulama yaptı. Yapılan uygulama sonrası yolda yoğunluk oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler ise çözümü yolda geri geri giderek yan yola girmekte buldu.   Kuralları hiçe sayan sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye attığı o anlar kameralara yansıdı.  


- İstanbul
Küçükçekmece'de geri geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüler
Küçükçekmece'de geri geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüler
Küçükçekmece'de geri geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüler
Küçükçekmece'de geri geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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