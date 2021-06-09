KÜÇÜKÇEKMECE'DE GECEKONDUDA BAŞLAYAN YANGIN YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

Küçükçekmece Sefaköy'de gecekonduda çıkan yangında alevler 2 katlı binaya sıçradı.

Küçükçekmece Sefaköy'de gecekonduda çıkan yangında alevler 2 katlı binaya sıçradı. Binada oturanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Söğütlüçeşme Mahallesi Celildağ Caddesi üzerinde gecekonduda saat 21.30 sıralarında çıktı. Kimin oturduğu bilinmeyen gecekonduda başlayan yangında alevler yükselerek yandaki 2 katlı binaya sıçradı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. KOMŞULAR BİZİ UYARDI, KIVILCIMIN HARARETLENMESİ İLE BİNA YANDI

Mahalle sakini Emre Kabasakal, İkinci katta oturuyordum. Bir kıvılcım çıktığını fark ettik. Komşular bizi uyardı, sonrasında kıvılcımın hararetlenmesiyle bina yandı. Burada kimin oturduğu da belli değil, mülteci veya tinerci de olabilir. Ben 15 yıldır burada oturuyorum. Yangın bizi de etkiledi binayı komple boşalttık. Öbür binayı boşaltamadık ama şükürler olsun ki, sadece maddi hasarımız oldu, manevi herhangi bir can kaybımız olmadı

- Varolistanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı