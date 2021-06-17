Küçükçekmece'de freni boşalan çekiciyi binaya çarpmaktan ağaç kurtardı
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Küçükçekmece'de freni boşalan çekiciyi binaya çarpmaktan ağaç kurtardı

Küçükçekmece'de freni boşalan çekiciyi binaya çarpmaktan ağaç kurtardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de durduğu yerde freni boşalan çekici, binaya çarpacağı sırada ağaca çarparak durabildi.

Küçükçekmece'de durduğu yerde freni boşalan çekici, binaya çarpacağı sırada ağaca çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, oto kurtarıcı sahibi Rüstem Çağırtekin, Tevfikbey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde çekici üzerindeki aracı indirmek için durdu.

Üzerindeki aracı indirmeye çalıştığı sırada, freni boşalan çekici hareket etmeye başladı. Bir süre yokuş aşağı giden çekici, bir binaya çarpacağı sırada ağaca çarparak durabildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda bina sakinleri panik yaşadı.

Kazada, çekici ve üzerindeki araçta hasar oluştu.

Çekiciden yola dökülen madeni yağ, belediye ekiplerince temizlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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