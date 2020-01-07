KÜÇÜKÇEKMECE'DE FIRTINA REKLAM PANOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE FIRTINA REKLAM PANOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ

Küçükçekmece'de stadının çatısında bulunan reklam panosu fırtına nedeniyle yerinden söküldü.

07.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:02
KÜÇÜKÇEKMECE'DE FIRTINA REKLAM PANOSUNU YERİNDEN SÖKTÜ

'de stadının çatısında bulunan reklam panosu fırtına nedeniyle yerinden söküldü.

Olay saatlerinde 'nde bulunan Küçükçekmece Stadı'nda meydana geldi. İçerisinde iş yerlerinin de bulunduğu stada ait 3 katlı binanın çatısında bulunan reklam panosu şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. Binanın çatısında asılı kalan pano için olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.  Zabıta ekipleri önlem amaçlı yolu trafiğe tek yönlü olarak kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sökülen reklam panosunun kaldırılması için çalışma başlattı. Öte yandan binanın yanında bulunan bazı balıkçılarında tenteleri rüzgardan dolayı zarar gördü. Olayı anlatan Eyüp Sümbül isimli bir balıkçı, "Rüzgar malum. Her tarafı kopardı parçaladı. Rüzgar baya şiddetli sabahtan beri devam ediyor. Yaralı yok." diye konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------Panodan görüntü-Binadan görüntü-Ekiplerden görüntü-Sökülen tenteden görüntü-Balıkçı ile röportaj-Diğer detay

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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