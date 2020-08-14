Küçükçekmece'de feci olay...Annesinin intihar ettiğini gören oğlu da bileklerini keserek intihara...
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Küçükçekmece'de feci olay...Annesinin intihar ettiğini gören oğlu da bileklerini keserek intihara...

Küçükçekmece'de feci olay...Annesinin intihar ettiğini gören oğlu da bileklerini keserek intihara teşebbüs etti Küçükçekmece'de annesinin intihar ettiğini gören şahıs, bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulundu.

14.08.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:38

Küçükçekmece'de feci olay...Annesinin intihar ettiğini gören oğlu da bileklerini keserek intihara teşebbüs etti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de annesinin intihar ettiğini gören şahıs, bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulundu. Olayda anne hayatını kaybederken, intihara teşebbüs eden şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay bugün sabah saatlerinden Küçükçekmece Atatürk mahallesi Muğla sokakta yaşandı. İddiaya göre 32 yaşındaki Barbaros Y. sabah saatlerinde evine geldiğinde 58 yaşındaki annesi Sadiye Y'nin kendini asarak intihar ettiğini gördü. Gördüğü manzara üzerine sinir krizi geçiren adam, bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybeden adamı bilekleri kesik vaziyette hastaneye kaldırdı. Sadiye Y'nin bir süre önce eşini vefat ettiği ve bu nedenle bazı psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Barbaros Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattırken olay yeri incelem ekipleri ve savcı olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Sadiye Y'nin cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Küçükçekmece'de feci olay...Annesinin intihar ettiğini gören oğlu da bileklerini keserek intihara...

Kaynak: İHA

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