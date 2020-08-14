Küçükçekmece'de feci olay Küçükçekmece'de annesinin intihar ettiğini gören şahıs, bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Küçükçekmece'de annesinin intihar ettiğini gören şahıs, bileklerini keserek intihara kalkıştı. İntihara teşebbüs eden şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinden Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Muğla Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 32 yaşındaki B.Y. sabah saatlerinde evine geldiğinde 58 yaşındaki annesi S.Y'nin kendini asarak intihar ettiğini gördü. Gördüğü manzara üzerine sinir krizi geçiren adam, bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybeden adamı bilekleri kesik vaziyette hastaneye kaldırdı. S.Y'nin bir süre önce eşinin vefat ettiği ve bu nedenle bazı psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. B.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri ve savcı olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. S.Y'nin cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA