Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ağır yaralı

- (özel) Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ağır yaralı Hızlı olduğu sürülen otomobil başka bir otomobile çarptı Küçükçekmece'de, hızlı olduğu ileri sürülen otomobil sokak kesişiminde başka bir otomobille çarptı.