Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ağır yaralı
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Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- (özel) Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ağır yaralı Hızlı olduğu sürülen otomobil başka bir otomobile çarptı Küçükçekmece'de, hızlı olduğu ileri sürülen otomobil sokak kesişiminde başka bir otomobille çarptı.

- (özel) Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ağır yaralı

Hızlı olduğu sürülen otomobil başka bir otomobile çarptı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, hızlı olduğu ileri sürülen otomobil sokak kesişiminde başka bir otomobille çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Yeni Mahalle'de yaşandı. İddiaya göre, Mahalle içinde hızla seyreden Soykan Ali Güreşçioğlu idaresindeki 34 TY 8059 plakalı Renault Clio markalı araç, Abdulaziz Kurtuluş yönetimindeki 34 FT 6352 plakalı Ford Focus markalı araca sokak kesişiminde çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Kurtuluş'un kullandığı otomobil takla atarak, ters dönerken, Güreşçioğlu idaresindeki otomobil ise bahçe duvarına çaparak durabildi. Kazada sürücü Abdulaziz Kurtuluş ağır yaralanırken, diğer sürücü yara almadan atlattı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ağır yaralı
Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ağır yaralı
Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ağır yaralı
Küçükçekmece'de feci kaza: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

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