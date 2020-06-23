Küçükçekmece'de evleri su bastı Küçükçekmece'de evleri su bastı Şiddetli yağmur nedeniyle Küçükçemece Mehmet Afif Mahallesi'nde bulunan bir cadde göle döndü.

Küçükçekmece'de evleri su bastı

İSTANBUL - Şiddetli yağmur nedeniyle Küçükçemece Mehmet Afif Mahallesi'nde bulunan bir cadde göle döndü.Yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Küçükçemece Mehmet Afif Mahallesi'nde bulunan bir cadde göle döndü. Yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Evleri su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı araçlar da mahsur kaldı.

Kaynak: İHA