Küçükçekmece'de evleri su bastı Şiddetli yağmur nedeniyle Küçükçemece Mehmet Afif Mahallesi'nde bulunan bir cadde göle döndü.

Şiddetli yağmur nedeniyle Küçükçemece Mehmet Afif Mahallesi'nde bulunan bir cadde göle döndü. Yağmur nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı.

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Küçükçemece Mehmet Afif Mahallesi'nde bulunan bir cadde göle döndü. Yağmur nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı araçlar suda mahsur kaldı. Halkalı'da da araçlar suda güçlükle ilerledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA