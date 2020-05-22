KÜÇÜKÇEKMECE'DE EVİNİN TERASINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE EVİNİN TERASINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Küçükçekmece'de dengesini kaybederek 3'üncü kattaki terastan iki bina arasına düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE EVİNİN TERASINDAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
22.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:04

Küçükçekmece'de dengesini kaybederek 3'üncü kattaki terastan iki bina arasına düşen 1 kişi hayatını kaybetti. 

Olay saat 17.30 sıralarında Kanarya Mahallesi 3'üncü Çınar Sokak'ta bulunan üç katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre, 33 yaşındaki İdris Baykara, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3'üncü kattaki terastan iki bina arasına düştü. Sesleri duyarak dışarıya çıkanlar İdris Baykara'yı yerde yatar halde gördü. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıya müdahale etti. Yapılan incelemede, iki çocuk babası İdris Baykara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen İdris Baykara'nın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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