Küçükçekmece'de ev arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

Küçükçekmece'de bir süredir birlikte kaldığı ev arkadaşı Cüneyt Bahşi'yi (20) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Kasım'da Yarımburgaz Mahallesi 2401. Sokak'taki bir evde Bahşi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin olaydan sonra kaçış anına ait görüntülere ulaştı.

Görüntülerde karanlıkta, üzerinde reflektörlü mont olan bir kişinin olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Polis yaptığı çalışmanın ardından şüphelinin, Bahşi'nin bir süredir birlikte kaldığı ev arkadaşı Feyyaz D. (25) olduğunu belirlendi.

Şüpheli Feyyaz D'nin olay günü üzerinde bulunan mont ile sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir fotoğrafta da aynı montu giydiği görülüyor.

Ekipler, şüpheli Feyyaz D'yi dün Arnavutköy'de yakaladı.

Emniyette 13 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli Feyyaz D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı