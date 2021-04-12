KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESPOR MERKEZİ AÇILDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESPOR MERKEZİ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Küçükçekmeceli gençlerin Espor'a profesyonel olarak adım atmasını hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, Espor Merkezi'ni hayata geçirdi.

Küçükçekmeceli gençlerin Espor'a profesyonel olarak adım atmasını hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, Espor Merkezi'ni hayata geçirdi.

Küçükçekmeceli gençler Espor tesisinde alacakları eğitimle, turnuvalara katılarak, Küçükçekmece'yi ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek. Eğitim sürecinde pedagog, aile semineri, diyetisyen ve beden eğitimi hizmeti alacak olan gençler yeteneklerini dijital dünyada da tanıtma imkan sağlayacak.

Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

'ESPOR'DA BAŞARILI SPORCULARIMIZ VAR'

Açılışta Konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ' Dijital çağın gereğinin yerine gelmesi beni heyecanlandırıyor. Küçükçekmece gibi nüfusu kalabalık olan ilçemizde bu adımın atılmış olması çok önemli. Bu çalışmada eğitmen ve psikologların devrede olması hassas düşünceyi ortaya koymuştur. Gençler bu merkezde hem eğlenecekler hem de spor faaliyetlerini yapacaklar. Gençlerimiz hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda çok etkin bir dönemi başlatıyor olacak. Espor'da çok başarılı sporcularımız olduğunu görüyoruz. Ülkemizde çok iyi derece elde etmiş arkadaşlarımız var. Çağın gereği farklı spor anlayışı farklı yarışmalar ve farklı branşlar oluşuyor' diye konuştu.

'GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİ VE KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ TEMSİL ETME FIRSATINI BULACAKLAR'

Organizasyonda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, '2019 yılında gençlerimize verdiğimiz sözü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerimize inanan sesine kulak veren ve önemseyen bir insan olarak derin bir mutluluk duyuyorum. Bağımsız bir merkez olan Küçükçekmece Espor Merkezini bugün hayata geçiriyoruz. Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen Espor gençlerin profesyonel olarak adım atması için hayata geçirdiğimiz merkezimizde gençler alacakları eğitimle turnuvalara katılarak ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecekler. Tüm öğrencilerimiz psikolog ve diyetisyen gözetiminde olacak. Gençlerimiz ülkemizi ve küçükçekmece'yi temsil etme fırsatını bulacaklar' şeklinde konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESPOR MERKEZİ AÇILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESPOR MERKEZİ AÇILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESPOR MERKEZİ AÇILDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESPOR MERKEZİ AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:09:41. #1.16#
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