KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESKİ KOCA DEHŞETİ

Küçükçekmece'de eski eşini sokak ortasında bıçaklayan kişi bir süre bekledikten sonra kaçtı.

Küçükçekmece'de eski eşini sokak ortasında bıçaklayan kişi bir süre bekledikten sonra kaçtı.

Olay sabah saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi 2. Şen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.E., 3 yıl önce boşandığı E.O.'yu henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında defalarca bıçakladı. İddiaya göre K.E. eski eşini bıçakladıktan sonra ölmesi için başında bekledi. Kadının yardım çığlıkları üzerine mahallede yaşayanlar olaya müdahale etti. Evlerinden çıkan bazı sokak sakinleri K.E.'nin elindeki bıçağı yere atmasını sağladı daha sonra da yerde yatan kadına ilk müdahale yine çevredekiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan K.E.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

'KAN AKIŞI DURMUYORDU"

Sokakta yaralı kadına ilk müdahaleyi yapan Emre Albayrak, 'Ben uyurken kadın bıçaklanmaya başlamış. Çığlık atmaya başladığında aşağı koştum hemen. Adam bizi görünce bıçaklamayı bıraktı geri çekildi. Bıçağı yere attı. Kadına yöneldim, elini kötü kesmiş kan akışı durmuyordu. Ben de koluma bastırdım ondan sonra ambulansı bekledik." dedi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı