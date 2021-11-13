KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESKİ EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ CENAZESİ ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ - Haberler
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESKİ EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ CENAZESİ ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KÜÇÜKÇEKMECE'DE ESKİ EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ CENAZESİ ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Küçükçekmece'de Sedat Kalındaş, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşi ve 2 çocuğunun annesi Gülsüm Yarış'ı (38), tabanca ile öldürdü.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Küçükçekmece'de Sedat Kalındaş, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşi ve 2 çocuğunun annesi Gülsüm Yarış'ı (38), tabanca ile öldürdü. Yarış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre, Gülsüm Yarış yaklaşık 1 yıl önce eşi Sedat Kalındaş'dan boşandıktan sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'da ailesinin yaşadığı apartmana taşındı. Çocuklarını görmeye eski eşinin yaşadığı Halkalı Merkez Mahallesindeki eve gelen Sedat Kalındaş tabancayla, Yarış'a evin içindeyken başına bir el ateş etti. 2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Gülsüm Yarış'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü

Cenazenin evden çıkarılması

Cenazenin araca yüklenmesi

Ailenin cenaze arkasından ağlaması

Aile üyelerinin olay hakkında konuşmaları


- İstanbul

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KADIN CİNAYETİ ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - 2

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KADIN CİNAYETİ ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - 2

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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