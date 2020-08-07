KÜÇÜKÇEKMECE'DE EŞİYLE KAVGA EDEN KİŞİ OTOMOBİLİNİN CAMLARINI BÖYLE KIRDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE EŞİYLE KAVGA EDEN KİŞİ OTOMOBİLİNİN CAMLARINI BÖYLE KIRDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de eşiyle kavga eden bir kişi, sopayla otomobilinin camlarını kırdı.

07.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:56

KÜÇÜKÇEKMECE'de eşiyle kavga eden bir kişi, sopayla otomobilinin camlarını kırdı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi evinde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında dışarıya çıkan kişi, evinin önünde park halinde bulunan otomobilin yanına geldi. Eline aldığı sopayla otomobilinin camlarını ve dikiz aynalarını kırmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilinin camlarını kıran kişiyi, polis merkezine götürdü. Eşiyle tartışan kişinin otomobilinin camlarını kırması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaybedildi. Görüntülerde öfkeli kişinin, elindeki sopayla otomobilinin camlarına defalarca vurduğu görülüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE EŞİYLE KAVGA EDEN KİŞİ OTOMOBİLİNİN CAMLARINI BÖYLE KIRDI

Kaynak: DHA

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