18.10.2019 13:28

Küçükçekmece'de eşinin yüzüne kızgın yağ atan şüpheli hakkında fezleke hazırlandı

Hazırlanan fezlekede şüpheli hakkında 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de cezaevinden izinli çıkarak eski eşi Kübra Tayfur'un vücuduna ve yüzüne kızgın yağ atan Ersin Ülker hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede Ersin Ülker hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanması talep edildi.

Halkalı'da 15 Eylül 2019'da cezaevinden izinli olarak çıkan ve eski eşini önce bıçaklayıp ardından kızgın yağ ile yakan şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezlekede müşteki Kübra Tayfur ile Ersin Ülker 'in 2015 yılında resmi nikahsız olarak birlikte yaşamaya başladıkları ve bu birlikteliklerinden 2 çocuklarının olduğu anlatıldı. Olay tarihinden 9 ay önce müştekinin şüpheli ile arasındaki geçimsizlik nedeni ile Halkalı'daki eve taşındığı aktarıldı.

Olay günü şüphelinin müşteki uyuduğu esnada salonun açık camından eve girdiğinin açıklandığı fezlekede, şüphelinin bıçak çıkararak müştekinin boynundan tuttuğu ve 'beni nasıl polise ihbar edersin' dediği anlatıldı. Şüphelinin müştekiyi sol dizinden yaraladığının da belirtildiği fezlekede, bu sırada müştekinin evinde keskin bir yanık kokusu hissettiği ve bağırdığı, bunun üzerine şüphelinin camı kapatıp müştekinin boğazını sıkarak sıkıştırdığı ve önceden hazırladığı çaydanlık içerisindeki sıcak yağı müştekinin yüzüne, göğsüne, kollarına ve sırtına dökerek evden kaçtığı açıklandı.

Fezlekede yer verilen Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin müşteki hakkında hazırladığı raporda yanıkların 2. Derece olduğunun saptandığı belirtildi.

Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce verilen raporda ise olayın kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, kişi üzerinde basit tıbbı müdahale ile giderilebilecek boyutta olmadığı kanaati belirtildi.

Fezlekede şüphelinin husumetli olduğu müştekinin evine gece izni olmadan bıçak ile girerek çaydanlık içerisinde yağ kaynattığı ve bıçakladığı, kızgın yağı ise hedef gözetmeksizin müştekinin yüzüne rastgele dökerek olay yerinden uzaklaştığı aktarılarak şüphelinin eyleminin 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' aşamasında kaldığı belirtildi.

Şüpheli hakkında 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar, 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke iddianame hazırlanması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayacağı iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanık hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: İHA