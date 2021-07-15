Küçükçekmece'de erkek cesedi bulundu
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Küçükçekmece'de erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de mesire alanında ağaca asılı halde bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Küçükçekmece'de mesire alanında ağaca asılı halde bulunan ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşyol Mahallesi'nde mesire alanında ağaca asılı halde erkek cesedini görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

25 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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