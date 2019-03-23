Küçükçekmece'de Düzenlenen Ciğer Festivali'nde 2 Ton Ciğer Dağıtıldı

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Ciğer Festivali kapsamında 2 ton Edirne tava ciğeri dağıtıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte ciğerin tadına bakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Edirne Tava Ciğeri Festivali gerçekleştirildi. Fevzi Çakmak Meydanını saatler öncesinde dolduran 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, dağıtılan 2 ton Edirne tava ciğerinin tadına bakabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Rumeli ezgilerinin yer aldığı etkinlikte çeşitli halk oyunları oynandı. Ardından sahne alan yerel sanatçılar alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Bazı vatandaşlar şarkılara eşlik ederken bazıları ise o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

"Severek ve memnuniyetle geldik"

Küçükçekmece Belediyesinin festivallere önem verdiğini belirten Hüsniye Kaner, "Bu festivali çok seviyorum, çok güzel. Bizzat kendim gittim gördüm Edirne'de ciğer yerlerini gerçekten çok iyiler. Temel Karadeniz başkanımı çok seviyoruz çünkü böyle festivallere çok önem veriyor. Onun için severek ve memnuniyetle geldik. Burada bulunmak harika bir duygu" dedi.

"Milletine böyle hizmetler yapıyor"

Küçükçekmece'nin festivallerle güzelleştiğini belirten Fatmiya Bayraktari ise "Mutluyuz, huzurluyuz bu festivalleri çok güzel buluyoruz. Her şey gayet güzel burada. Bu ilçede çok şeyler değişti. Ömür boyu böyle güzellikler içerisinde kazansınlar biz çok seviyoruz. Küçükçekmece'de Temel Karadeniz başkanımızı da ayrıca çok seviyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA