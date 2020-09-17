KÜÇÜKÇEKMECE'DE DUVAR ÇÖKTÜ; MAHALLE SAKİNİ "YIKILACAĞI BELLİYDİ" DEDİ
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE DUVAR ÇÖKTÜ; MAHALLE SAKİNİ "YIKILACAĞI BELLİYDİ" DEDİ

Küçükçekmece' de dün akşam saatlerinde bir sitenin etrafını çevreleyen bahçe duvarı çöktü.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DUVAR ÇÖKTÜ; MAHALLE SAKİNİ
17.09.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:38
Küçükçekmece' de dün akşam saatlerinde bir sitenin etrafını çevreleyen bahçe duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesiyle oluşan enkaz gündüz görüntülenirken, bir mahalle sakini, "Yıkılacağı belliydi. Altında çocukta olabilirdi. Can kaybı da yaşanabilirdi." dedi.

Olay,  Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir sitenin etrafını çevreleyen bahçe duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarının olduğu alana çöktü. Çökmenin etkisiyle site sakinleri büyük panik yaşadı. Görevlilerin haber vermesi üzerine durum hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de duvarın çöktüğü alanda ve istinat duvarında detaylı inceleme yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası olay yerine İBB'ye ait yol bakım ekipleri geldi. Belediye ekipleri duvarın çöktüğü alanda enkaz kaldırma çalışması yaptı. Enkazın kaldırılmasının ardından bahçe duvarının onarılacağı öğrenildi.

"YIKILACAĞI BELLİYDİ"

Sitenin istinat duvarının çökmesiyle oluşan enkaz gündüz görüntülendi. Siteye ait duvarın büyük bir bölümünün çöktüğü, yıkılmayan kısımların ise tehlike oluşturduğu görüldü. Ayrıca çöken istinat duvarı ile kaldırım arasına şerit çekilerek çevrede önlem alındığı gözlendi.

Mahalle sakini Gülizar Duygulu, "Bariz belliydi çökeceği. Hiç mi fark edilmemiş? Büyük bir sorumsuzluk. Ben geçerken uyardım bu çöker diye. İyi ki de can kaybı olmamış. Siteye söylemiştim. Site sakinleri bir şey olmaz dedi. Yıkılacağı belliydi. Altında çocukta olabilirdi. Can kaybı da yaşanabilirdi. Buranın yapılması lazım" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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