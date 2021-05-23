Son dakika haberi! Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi... Küçükçekmece'de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda o anları da kayda aldı.

Küçükçekmece'de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda o anları da kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınan sürücüye 9 bin 378 lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Birinci İkitelli Caddesi üzerinde dakikalarca abart egzozlu aracıyla drift atan sürücü, kayda aldığı o anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, 34 CLY 612 plakalı aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren şahsın Sebahattin Ç. olduğunu tespit etti. Usulsüz çakar tertibatı da kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Sebahattin Ç.'ye drift attığı için 6 bin 700 lira, abart egzoz kullandığı için bin 339 lira ve usulsüz çakar-siren tertibatı kullandığı için de bin 339 lira olmak üzere toplamda 9 bin 378 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Sebahattin Ç'nin sürücü belgesine de 2 ay süre ile geçici olarak el konuldu.

Son dakika haberi! Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada
Son dakika haberi! Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada
Son dakika haberi! Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada
Son dakika haberi! Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada
Son dakika haberi! Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Henüz 20 yaşındaydı! Askere gidecek genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
Henüz 20 yaşındaydı! Askere gidecek genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada: 'Ölüyorum, taksi çağırın'
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada: "Ölüyorum, taksi çağırın"
Evinin balkonunda bileklerini kesen adam, eşini ve çocuklarını rehin aldı
Evinin balkonunda bileklerini kesen adam, eşini ve çocuklarını rehin aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Küçükçekmece'de drift atan maganda kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 11:45:43. #1.13#

title