Küçükçekmece'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Küçükçekmece'de kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yarımburgaz Mahallesi 2404 Sokak'taki beton santralinde sürücü Hüseyin Adıgüzel'in kullandığı 34 JM 9909 plakalı kamyon, çakıl taşı boşaltırken damperin kalkmasıyla devrildi.
Araçta sıkışan sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İşçiler ve iş makinelerinin yardımıyla kamyonun kaldırılması çalışmaları devam ediyor.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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