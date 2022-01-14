KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de dehşet: Uyanınca hırsızla burun buruna geldi, telefonuna gelen mesajda ikinci şoku yaşadı

3 hırsızdan biri kemerle tırmanarak girdiği evden 2 cep telefonu ile 250 lira çaldı

Başucundaki telefonunun çalınmasıyla uykudan uyanan kadın hırsızı görünce dehşete kapıldı

Hırsızların balkona tırmandıkları ve kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, sokağa gelen 3 hırsızdan biri kemerle tırmanarak girdiği evden 2 cep telefonu ile 250 TL çalıp kayıplara karıştı. Şarjdaki telefonunu çalınmasıyla uykudan sıçrayan genç kadın, hırsızla burunu buruna gelince çığlık attı. Hırsız evden kaçarken, hırsızın balkona tırmanışı ve kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa gelen kimliği belirsiz 3 şüpheli bir süre dolaşarak, etrafı kontrol etti. Daha sonra şüphelilerden ikisi sokakta gözcülük yaparken, diğeri ise yandaki demirden destek alarak kemerle balkona tırmandı. Ardından balkonun camını açan hırsız, zorlanmadan içeri girdi. Şahıs, kısa sürede çocukların uyuduğu odadaki telefonu aldı ardından annenin uyuduğu odaya giderek telefonu şarjdan çıkarıp cebine koydu. Uykudan uyanınca hırsızla göz göze gelen anne Ayşegül Demir ise, şok geçirip çığlık attı. Bunun üzerine korkan hırsız, iki telefon ile masa üzerindeki 250 TL'yi çalıp, geldiği yerden kaçtı. Kısa bir şokun ardından anne Demir, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızların kemerle balkona tırmandığı anlar güvenlik kamerasında

Hırsızların sokağa gelirken ve gözcülük yaptığı anlar ile hırsızın kemerle balkona tırmandığı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Telefonu çalan hırsızlar daha sonra balkona girdiği yerden yine kemerle inerek kaçtığı güvenlik kamerasında görülüyor. Öte yandan hırsızlar, aynı numarayı alan kadına "Selam telefon kaybettin mi acaba, yakınlarda" şeklinde mesaj attı. Kadın kendisine gelen mesajla bir şok daha yaşadı.

Olay gecesi yaşadıklarını anlatan 3 çocuk annesi Ayşegül Demir, "Saat gece 04.00'te uyuyordum gözlerimi bir açtım, karşımda hiç tanımadığımı bir adam telefonumu şarjdan çıkartıyor. Balkondan girmiş ilk önce salonda çocuklarımın telefonunu almış, sonra benim odaya girdi. Başucumda bir adam telefonumu şarjdan çıkartıyor. Görünce şoka girdim, çığlık atmaya başladım. Kaçmaya başladı, çocuklarım uyandı onlar çok korktu, çığlık attı. Geldiği yerden aynı şekilde balkondan atlayarak geri gitti. İki kişi de gözcülük yapıyordu. Ciddi bir travma bizde oluştu. Zarar vermedi, ben bağırınca telefonları çaldı ama eline tableti almıştı onu bırakıp kaçtı. İki telefon çaldı toplamda 8 bin TL değerinde ve 250 TL çaldı" diye konuştu.