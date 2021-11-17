Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp siyanür içerek intihar etti - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp siyanür içerek intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp siyanür içerek intihar etti Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla öldüren bir şahıs, siyanür içerek intihar etti.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp siyanür içerek intihar etti

İSTANBUL - Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla öldüren bir şahıs, siyanür içerek intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Yusuf Çağrı Ekiciisimli şahıs, evde annesi Sakine Ekicive babası Yusuf Ekici'yimutfakta silahla vurarak öldürdü. Ekici cinayetin ardından yatağında siyanür içerek intihar etti.

Zanlının dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vasiyetini yazdığı öğrenildi. Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp siyanür içerek intihar etti

Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp siyanür içerek intihar etti

Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp siyanür içerek intihar etti

Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp siyanür içerek intihar etti

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