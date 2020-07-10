KÜÇÜKÇEKMECE'DE DAR ALAN UYGULAMASI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE DAR ALAN UYGULAMASI

KÜÇÜKÇEKMECE'DE "DAR ALAN UYGULAMASI" (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)Küçükçekmece'de 500 polisin katılımı ile "dar alan uygulaması" adı verilen denetim gerçekleştirildi.

10.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:05

KÜÇÜKÇEKMECE'DE "DAR ALAN UYGULAMASI" (havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece'de 500 polisin katılımı ile "dar alan uygulaması" adı verilen denetim gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde Küçükçekmece'de "dar alan uygulaması" gerçekleştirildi. Toplamda 500 polisin katılımı ile yapılan denetime asayiş, trafik, narkotik, motorize, kaçakçılık, güven timleri, çevik kuvvet ve özel harekat birimleri katıldı. Denetime helikopterler de destek verildi.

Denetim kapsamında Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu'nda da trafikteki araçlar incelendi. 40 polisin yer aldığı uygulamada uyuşturucu ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere çeşitli suçlara yönelik denetim yapılırken polis ekipleri çevirdikleri arabaların şoförlerine GBT kontrolü yaptı ve araçları didik didik arandı. Narkotik köpekleri Kanıt ve Wisha da durdurulan araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Halkalı Gümrük Yolu'ndaki denetim havadan görüntülendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DAR ALAN UYGULAMASI

Kaynak: DHA

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