Küçükçekmece D-100'de İETT otobüsünün önünü kesen kişiler yakalandı

KÜÇÜKÇEKMECE 'de İETT otobüsünün önünü otomobille keserek, tehdit eden ve otomobilin plakasını sökerek kaçan iki kişi yakalandı.

Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, son seferini yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı. Geçen hafta meydana gelen olayda uzun bir süre yolda korna çalarak şoförü taciz eden kişi, Küçükçekmece'de D-100 karayolu yan yolda otobüsün önünü keserek tehdit etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrası polis ekipleri kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.T. (25) ve F.M. (25) isimli kişiler yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı