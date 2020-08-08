Küçükçekmece'de Covid önlemleri hız kesmiyor
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Küçükçekmece'de Covid önlemleri hız kesmiyor

Küçükçekmece Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı ilçede aldığı önlem ve çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Küçükçekmece'de Covid önlemleri hız kesmiyor
08.08.2020 15:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:59

Küçükçekmece Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı ilçede aldığı önlem ve çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde Temmuz ayı boyunca özel mülk, sokak, kamu binaları, pazar yerleri ve ibadethaneler dezenfekte edilerek, kurban satış yerlerinde maske ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Tüm dünyayı tehdit eden korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Küçükçekmece Belediyesi, aldığı önlem ve sürdürdüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri ilçe genelinde Temmuz ayı boyunca özel mülk, sokak, kamu binaları, pazar yerleri ve ibadethaneler dezenfekte ederek kurban satış yerlerinde maske ve dezenfektan dağıtımı yaptı. Binlerce kişiye sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımı da gerçekleştirilirken, havaların iyice ısınmasıyla artan böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları da artırıldı.

Küçükçekmece Belediyesinden maske ve dezenfektan dağıtımı

Belediye ekiplerince geçtiğimiz günlerde geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda da ilçede sıkı önlemler alındı. Bayram süresince kurban satış yerlerinde denetimler devam etti, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılarak halk sağlığı korundu. Ayrıca böcek ve haşereler için ilaçlama çalışmaları da devam etti.

35 bin kişiye sıcak yemek ve gıda kolisi yardımı

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri tarafından Temmuz ayında vatandaşlara 4 bin 573 koli gıda yardımı yapılırken 30 bin 814 sıcak porsiyon yemek dağıtıldı. Küçükçekmece Belediyesi Aşevi tarafından hijyenik koşullarda yapılan yemekler ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara ulaştırıldı.

25 bin 105 çağrıya cevap verildi

Vatandaşların istek ve şikayetlerine anında ve uğraştırmadan çözüm üretmek için faaliyet gösteren Küçükçekmece Belediyesi Çağrı Merkezi, Temmuz ayı boyunca 25 bin 105 kişinin çağrısını yanıtladı. Belediye ekipleri ayrıca 4 bin 573 koli gıda yardımı, 30 bin 814 porsiyon yemek dağıtımı, 36 özel mülk dezenfektasyonu, bin 285 sokak temizliği, 24 kamu binası temizliği, 15 pazar yeri temizliği ve 23 ibadethane temizliği gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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