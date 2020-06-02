Küçükçekmece'de çöp kamyonu alev alev yandı
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Küçükçekmece'de çöp kamyonu alev alev yandı

Küçükçekmece'de çöp kamyonu alev alev yandı Küçükçekmece'de çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

02.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:27

Küçükçekmece'de çöp kamyonu alev alev yandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Ön kısmı alev alev yanan araca kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Küçükçekmece Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın ön kısmını sardı. Yangın dolayısıyla oluşan kara dumanlar gökyüzüne yayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Küçükçekmece'de çöp kamyonu alev alev yandı

Kaynak: İHA

Manşet

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