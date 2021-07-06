Küçükçekmece'de çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece'de çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Küçükçekmece'de çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de bir imalathane ve deposuna düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Küçükçekmece'de bir imalathane ve deposuna düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir süredir takibe aldıkları cinsel gücü artırdığı iddia edilen ürünler üreten adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde ve deposunda yapılan aramada çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyona katılan İstanbul Gıda ve Tarım Müdürlüğü ekipleri de faturalı olduğu iddia edilen bazı ürünlerden inceleme yapmak üzere numune aldı.

Emniyete ait kamyonlara yüklenen sahte ürünlerin imha edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Öğrencisine istismardan yargılanan imam, 12 yaşındaki kızı suçladı: İfadeler çelişkili
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, 12 yaşındaki kızı suçladı: İfadeler çelişkili
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Zeki Müren Kartal Tibet İbrahim Selim
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Denizli Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükçekmece'de çok sayıda sahte cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:35:13. #1.14#

title