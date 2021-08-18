Küçükçekmece'de çocukları taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de çocukları taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de çocukları taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Erik Sokak'ta İran uyruklu bir kişinin, çocukları taciz ettiğini öne süren mahalle sakinleri, takip ettikleri şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti.

Ekipler, mahallelinin şikayetçi olduğu şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş